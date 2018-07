Curto-circuito

Os ministros do Palácio do Planalto estão “jogando pesado” para tentar enterrar a CPI da Privatização da Eletrobras, já lida e instalada no Senado. A frase é do senador Hélio José (Pros-DF), que protocolou o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito. “O governo anda jogando pesado porque a CPI provará que a privatização não vai dar certo”, diz o parlamentar.

Ele conseguiu 42 assinaturas – apenas o senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) recuou. Partidos como PT, PDT, PCdoB e Rede já confirmaram que vão indicar seus membros a partir de agosto, após o recesso, garante Hélio José.

Rombo

O governo desistiu, por ora, da privatização. Ficou para depois da eleição. O presidente Michel Temer quer ainda para este ano. Para o Executivo federal, é fundamental fazer caixa.

Mistério

O leitor reparou que as operações da Lava Jato deram uma freada brusca? Nós também.

Termômetro

De uma raposa política, que circula por aí desde que Dom Pedro II soltava pipa: Essas eleições vão mostrar se curtidas em redes sociais significam votos.



Descarrilou

O governo – há várias gestões – não consegue concluir a bilionária ferrovia TransNordestina, não coloca nos trilhos trens na Carajás e Porto Nacional (TO) e gastou milhões de reais em um estudo para um trem-bala Rio-São Paulo que não saiu do papel. Mas agora coloca na linha a locomotiva da demagogia: um fundo ferroviário.

Rumo incerto

A Medida Provisória nº 845, de sexta-feira, editada pelo Planalto, institui o “Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário”. Não se sabe ainda o que significa, nem para que rumo vai nesse descarrilamento de décadas.

Mineiro de fato

O empresário bilionário Josué Alencar (PR) tem escola. Mineiro cauteloso, ao ser já comemorado por vários partidos como “o vice de Geraldo Alckmin”, soltou uma nota: “Relembro o meu saudoso pai, que dizia que o importante na chapa é quem a encabeça. E acrescentava: ‘Vice não manda nada e deve evitar atrapalhar”’.

Cadê a pauta?

A participação de Temer na reunião de presidentes do Mercosul e da Aliança do Pacífico, em Puerto Vallarta, deveria conter um item fundamental na pauta: a conexão entre o mercado ilegal, em especial o contrabando paraguaio, e a violência que avança no Cone Sul e no Brasil.

Confidencial

Os serviços secretos dos países participantes sabem que PCC e o Comando Vermelho são abastecidos pelo dinheiro gerado por esse mercado, que ajuda a financiar o tráfico de drogas, armas e munições na região.

Habla, hombre!

Horácio Cartes, presidente do Paraguai e dono do Eight, cigarro contrabandeado que já é líder no Brasil com 13% do mercado, não deverá participar do evento. Ele deixa o poder na próxima terça-feira. E fez o sucessor, Mario Abdo.

STF & PF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes será homenageado, no dia 30, no encontro da Academia Brasileira de Ciências Forenses, dos peritos criminais acadêmicos da PF (Polícia Federal). O encontro lançará o Interforensics, principal evento latino-americano do setor e que acontecerá em São Paulo em 2019.

Cidadania

Uma seleção profissional, de vida pregressa sem cargos partidários, com análise de currículo, de perfis com compromisso social e visão cidadã. Não se trata de triagem para uma multinacional. É o Movimento Acredito, que reuniu seus melhores nomes e vai lançar 24 líderes, de nove partidos, a vários cargos nas eleições deste ano. O Acredito oficializará a turma no sábado em Brasília.

Livre…

Os aplicativos de serviços de transportes cravaram uma disputa em Brasília ontem. Na quinta-feira passada, a 99 Pop mandou para os seus usuários um comparativo de tarifas entre as duas empresas, o que fez a Uber lançar nessa segunda-feira uma campanha promocional de preço máximo de R$ 10 para as viagens realizadas no Plano.

…Mercado



Em seguida, a 99 Pop divulgou a mesma vantagem com preços inferiores e valor máximo de R$ 8,99. Livre mercado é isso aí. Ganha o cidadão.

