Economia Custo Brasil toma R$ 1,5 trilhão por ano de empresas, diz o governo

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Governo lançou programa para melhoria contínua da competitividade Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

O tamanho do custo Brasil é de R$ 1,5 trilhão por ano e equivale a 22% do PIB (Produto Interno Bruto), mostrou um estudo divulgado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, do Ministério da Economia, divulgado nesta quinta-feira (28).

Para chegar a esse valor, o governo realizou um mapeamento de 12 áreas apontadas como fundamentais para a competitividade do setor empresarial e fez a comparação de cada um desses pontos com a média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Na lista de temas analisados pelo governo e que foram comparados com a OCDE, estão abertura e fechamento de negócios, ambiente jurídico e regulatório, e custo para empregar capital humano. As empresas brasileiras pagam, por exemplo, entre R$ 260 bilhões e R$ 320 bilhões a mais do que a média da OCDE apenas para empregar trabalhadores, segundo o governo.

“As nossas empresas têm um custo (adicional) de R$ 1,5 trilhão por ano só por estarem no Brasil. É um peso gigantesco”, afirma o secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. O chamado custo Brasil sempre foi apontado pelos empresários como um dos entraves para a realização de negócios no País.

Programa de melhoria contínua

O diagnóstico do tamanho do custo Brasil é primeiro passo, segundo o governo, para reduzir esses encargos adicionais e melhorar o quadro da competitividade do País. Nesta quinta-feira, o governo lançou o PMCC (Programa de Melhoria Contínua da Competitividade). O objetivo do programa é que o setor privado abasteça o governo de propostas por meio de um canal de comunicação no site do Ministério da Economia.

As medidas serão analisadas por um comitê deliberativo – formando por cinco integrantes do governo – e por outro comitê composto por membros do setor público e privado. Os comitês devem se reunir trimestralmente para avaliar as propostas que serão levadas adiante. No prazo de um ano, o governo promete divulgar um novo relatório para apurar o novo tamanho do custo Brasil.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário