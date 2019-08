Custo da revitalização do trecho 2 da orla do Guaíba deve ser de R$ 70 milhões

A Prefeitura de Porto Alegre apresentou nesta sexta-feira os passos iniciais para o projeto de revitalização do trecho 2 da orla do Guaíba – entre a Rótula das Cuias e a o Anfiteatro Pôr do Sol. A expectativa é de a obra tenha custo de cerca de R$ 70 milhões. Diferente dos outros dois trechos, a revitalização será custeada com recursos privados.

Como contrapartida a quem que custear a revitalização, o vencedor da licitação poderá explorar comercialmente o principal atrativo, uma roda gigante de 80 metros, que promete se tornar um dos principais pontos turísticos da Capital.

Antes do lançamento do edital, a Prefeitura abrirá uma consulta pública, a partir da próxima segunda-feira (12). A consulta ficará disponível por 30 dias e, posteriormente, será compilada para que seja feita a publicação do edital.

Conforme o prefeito, a revitalização do trecho será custeada com recursos privados — diferentemente dos outros dois, que receberam verba de financiamento da Cooperação Andina de Fomento (CAF).

