Custo Lula

Além dos transtornos causados pela presença do ex-presidente Lula da Silva na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, o custo para mantê-lo na cela especial é alto: em média, R$ 300 mil por mês. Dias depois de o petista ter sido preso, em abril do ano passado, a PF pediu à juíza Carolina Lebbos a remoção para um estabelecimento prisional “adequado para o cumprimento da pena imposta”. No pedido, a PF mencionou as perspectivas de altos gastos com diárias de policiais, passagens e deslocamento de pessoal de outras unidades. O custo da manutenção de Lula em Curitiba, nos últimos 16 meses, já superou os R$ 4 milhões. Não há na Constituição ou no Código Penal menção a cela especial para ex-presidente condenado em segunda instância.

“Boi”

Se transferido para presídio de São Paulo, Lula dividiria cela lotada e usaria o “boi”, vaso no chão. O STF o salvou a tempo. Mas este é o sistema penitenciário nacional, e esta é a lei para condenados em segunda instância.

Comissão

A bancada do PSOL questiona na Procuradoria-Geral da República a nomeação feita pelo presidente Jair Bolsonaro de novos membros, entre eles o coronel reformado Weslei Maretti, para compor a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos.

É que…

O coronel Maretti sempre chamou os revolucionários de terroristas, E os esquerdistas combatentes há décadas consideram os militares golpistas matadores. E segue a vida..

Palewa x Renan

A dona de casa Palewa Merçon, que impetrou ação para que Renan Calheiros reconheça um suposto neto no Rio, entrou na mira dos advogado do ex, Tassyo Fernando, que pediram sua prisão por denunciação caluniosa após a revelação do processo pela Coluna. Palewa aponta que o ex seria filho bastardo do senador.

“Lava-Jato” de PE

A pressão política foi grande. Paulo Câmara, governador de Pernambuco, extinguiu Delegacia de Polícia de Crimes contra a Administração Pública. Antes da extinção, a Delegacia realizou 15 grandes operações com 49 presos, entre políticos e empresários, apenas nos últimos quatro anos.

Xerifona

A decisão estarreceu as autoridades de combate à corrupção, mas alçou aos holofotes a delegada Patrícia Domingos, notória xerife contra maus políticos. Agora, ela é assediada por vários partidos para se filiar e disputar algum cargo a partir do ano que vem.

Falta dos Batelli

A morte de Ciro Batelli, em Las Vegas, o maior entusiasta brasileiro do setor de apostas, pegou muita gente de surpresa. Porque faleceu apenas 56 ias após perder o filho também para um câncer. Para o setor, fará falta num momento crucial quando cresce no Congresso Nacional a aposta pela regulamentação de bingos e cassinos.

Frevo…

Prestigiado pelo então governador Eduardo Campos, que lhe deu a missão para fundar o PSD em Pernambuco, o deputado federal André de Paula diz estar muito à vontade para fazer oposição ao PSB e disputar a Prefeitura do Recife.

… eleitoral

O PSD ficou sem espaço no secretariado deste segundo governo de Paulo Câmara em Pernambuco. De Paula tem o aval de Gilberto Kassab, presidente do PSD, que prometeu bancar sua campanha.

Aposta no jogo

A Confederação Brasileira de Futebol vai entrar em campo na legalização dos jogos. Entre os dias 4 a 8 de setembro no Espaço Pro Magno, em São Paulo, abre espaço na programação do Brasil Futebol Expo – CBF para debater a regulamentação das apostas esportivas e a legalização dos jogos.

Extra campo

Essa será a primeira edição da BFE, que já nasce como a maior Feira e Congresso de futebol das Américas e contará com a presença de conhecidos profissionais brasileiros e internacionais como palestrantes.

