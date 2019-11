Cute Esmalteria realiza evento de inauguração na próxima quinta-feira (07)

A expressão em língua inglesa “cute” é a reação perfeita quando vemos um gesto de carinho, um filhote de pet fazendo algo engraçado ou, até mesmo, unhas bem feitas. Essa foi a inspiração da empresária Suzana Netuno na hora de batizar seu novo espaço de beleza no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. A Cute Esmalteria (Rua Eudoro Berlink, 466), que tem como destaque a influência inglesa e o investimento em tecnologia internacional, realiza no próximo dia 07 de novembro (quinta-feira), a partir das 19h, seu evento de inauguração.

Segundo maior consumidor de esmaltes no país, o Brasil é uma referência no setor de esmalterias. A Cute se destaca em Porto Alegre, além do espaço acolhedor e propositalmente britânico, pelo zelo com o melhor que a tecnologia pode oferecer. A esmalteria é uma das pioneiras na capital gaúcha a apresentar ao público cubas com hidromassagem para os pés, um item essencial nos modelos de esmalterias que são referências tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. O evento é exclusivo para convidados.

Serviço/ Inauguração da Cute Esmalteria/ 07 de novembro (quinta-feira)/ Cute Esmalteria (Rua Eudoro Berlink, 466 – Auxiliadora)/ Início: 19h.