CVM diz que a venda de ações do Banrisul foi correta

O governo gaúcho respirou aliviado ontem, com a publicação do relatório da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), concluindo que as operações que envolveram a venda de parte das ações do Banrisul ocorreram dentro das regras estabelecidas pelo mercado de capitais.

O relatório considera os esclarecimentos que o banco apresentou como suficientes para encerrar o processo de análise sobre o tema, não sendo necessárias “diligências adicionais”. Em nota, o governo disse ontem que “lastima que a situação tenha sido instrumento de exploração política”.

Ana Amélia, candidata única

A convenção estadual do PP, marcada para o próximo sábado (4) no Teatro Dante Barone da Assembléia Legislativa, vai aprovar a candidatura do deputado federal Luiz Carlos Heinze para o governo do Rio Grande do Sul e Ana Amélia Lemos para o Senado. Um grupo de partidos estará aliado aos progressistas. Um deles, o PSL, pretende apresentar o nome de Carmen Flores ao Senado. As chances da convenção aprovar outro nome, além de Ana Amélia,são próximas de zero.

Concessionária adulterou números da Feeway?

Um relatório do ministro Augusto Nardes, do TU (Tribunal de Contas da União), aponta que a renovação de contrato da Freeway gerou R$ 72 milhões em lucro irregular à Concepa, que teria adulterado dados sobre qualidade do asfalto da rodovia. O péssimo estado da Freeway, 25 dias depois do fim da concessão, deixa indícios de que os trabalhos de manutenção eram realmente de má qualidade. O relatório do TCU aponta que as tarifas deveriam ter sido reduzidas de R$ 3,50 para R$ 1,60 e de R$ 7,10 para R$ 3,20.

MDB com convenção pronta

No dia 5 de agosto (domingo), será a vez do MDB gaúcho realizar a sua convenção rstadual, das 8h30min às 13h30min, no Teatro Dante Barone. O governador José Ivo Sartori será lançado à reeleição, com Paulo Cairoli (PSD) de vice e José Fogaça (MDB) e Beto Albuquerque (PSB) ao Senado.

Sem espaço para fichas-sujas

Andou bem a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ao orientar ontem aos procuradores regionais eleitorais reunidos em Brasília que uniformizem o entendimento e promovam o ajuizamento de ações judiciais de impugnação contra todos os candidatos com candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa – inclusive os condenados por órgão colegiado.

Mesada de R$ 100 mil?

A reportagem está publicada pela revista digital “Crusoé”, do blog O Antagonista, e denuncia que uma mesada de 100 mil reais é recebida pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, e depositada em uma conta do Banco Mercantil do Brasil. Com documentos, a reportagem mostra, ainda, que o banco concedeu empréstimo de 900 mil reais – com juros camaradas – ao futuro presidente da Corte. As parcelas de 13.806 reais representavam quase 75% dos 18 mil reais líquidos que Toffoli recebia no contracheque de ministro.

Deixe seu comentário: