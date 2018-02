CYRELA abre inscrição para programa de estágio 2018

De 07 a 23 de fevereiro, a Cyrela, uma das empresas mais admiradas do país, está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio 2018, com o objetivo de desenvolver os jovens profissionais a atuarem no setor de construção. Serão selecionados 10 estagiários para sua unidade em São Paulo (SP) e quatro para Porto Alegre (RS). Os profissionais terão carga horária semanal de 30h e atuarão diretamente nas áreas de incorporação, terrenos, comercial e jurídico.

A admissão dos colaboradores será em março de 2018 e a empresa busca candidatos que estejam cursando o penúltimo e último ano da Graduação de diversos cursos. Os estudantes passam por um processo de formação e desenvolvimento diferenciado com a proposta de participar de desafios e projetos em diferentes áreas da companhia.

“Além dos desafios do dia a dia, o estagiário Cyrela passará por um processo de imersão que o proporcionará conhecer e vivenciar a Cultura, os Valores e o Jeito de Ser da companhia. Ao longo de sua trajetória, os profissionais selecionados terão envolvimento direto com o core business da empresa, lidando diretamente com o comitê executivo em áreas estratégias como negócios e incorporação”, destaca o Diretor de RH da Cyrela, Celso Alves.

Entre os benefícios do programa, os estudantes terão bolsa-auxílio com valor compatível com o mercado, benefícios como assistência médica e odontológica, vale transporte, vale refeição, seguro de vida e recesso remunerado. O processo seletivo feito pela Companhia de Estágios está dividido em três etapas: inscrição on-line, seleção na Companhia de Estágios e seleção final na Cyrela. Os candidatos aprovados iniciarão as atividades na empresa a partir de março. Para se inscrever acesse: https://www.cyrela.com.br/sobre/a-cyrela/pda

