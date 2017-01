Da Silva Ã© oficialmente apresentado no GrÃªmio

Na tarde desta terça-feira (24), antes de mais uma sessão de treinamentos na Pré-Temporada Grêmio 4all 2017, o novo atacante gremista Beto da Silva foi apresentado oficialmente.

Trajando a camisa alusiva ao Rei de Copas, Da Silva foi apresentado pelo vice de Futebol, Odorico Roman. Em seguida, vestiu a camisa Tricolor e passou a responder aos diversos questionamentos. Jovem, o atleta assinou contrato com o Grêmio por quatro temporadas.

Da Silva estreou como profissional com 16 anos, no Sporting Cristal, do Peru. No final de 2015 foi negociado junto ao PSV Eindhoven, da Holanda, onde alternou partidas entre a equipe sub-23 e o elenco profissional. O jogador tem sido convocado para a seleção peruana desde as equipes de base. Passou pela Sub-17, Sub-20, e foi chamado para a equipe principal para a Copa América e jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Taça da Copa do Brasil

A taça do pentacampeonato da Copa do Brasil, erguida pelo Grêmio em 7 de dezembro, está exposta pela primeira vez ao público desde a conquista. Na loja GrêmioMania da Arena, os torcedores poderão conferir de perto e tirar fotos com o troféu. O período de exposição iniciou no último dia 11 e vai até o próximo dia 31. O horário de funcionamento da loja é das 9h às 18h de segunda à sexta e das 10h às 18h aos sábados. Aos domingos, a loja está aberta das 13h até às 18h.

