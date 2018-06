Dado Bier abre as portas para a Seleção Brasileira na Copa da Rússia

A Copa do Mundo da Rússia já tem sua base definida para a torcida Brasileira em Porto Alegre. O Dado Bier abre as portas do Royal Black Pub no Bourbon Country e do Dado Garden Grill Praia de Belas, para o público curtir os jogos da nossa seleção no caminho do hexa.

A torcida porto-alegrense já pode se preparar para curtir o Brasil de Tite e Neymar em um espaço preparado para receber a todos com conforto, boas comidas, e não podendo faltar: cerveja de sempre.

Decoração especial e telão

No clima que toma conta do país em época de Copa do Mundo, o Royal Black Pub irá oferecer rodadas de latinhas da Dado Bier em cada gol feito pela seleção Brasileira. O pessoal do Foot Hub estará presente para fazer comentários e sorteios.

O ambiente também terá decoração temática especial para que o público entre na sintonia do jogo do Brasil, DJ e banda com som brasil farão a trilha sonora antes, no intervalo e depois dos jogos. No Dado Garden Grill do Praia de Belas, telões estarão à postos para transmitir os jogos do Brasil, com cardápios de petiscos e rodadas de chopp.

Serviço:

BRASIL x SUÍÇA

Data: 17/06/2018 – domingo

Abertura do Royal Black Pub: 14h

Início do jogo: 15h

Buffet (no restaurante*): das 12h às 16h

* Além do cardápio de petiscos, será possível se servir no restaurante e almoçar no Pub.

BRASIL x COSTA RICA

Data: 22/06/2018 – sexta-feira

Abertura do Royal Black Pub: 08h30

Início do jogo: 09h

Funcionamento: Cardápio de petiscos e lanchinhos deliciosos! A operação no restaurante começa normalmente, às 12h.

BRASIL X SÉRVIA

Data: 27/06/2018 – quarta-feira

Abertura do Royal Black Pub: 14h

Início do jogo: 15h

Buffet (no restaurante*): das 12h às 15h

* Além do cardápio de petiscos, será possível se servir no restaurante e almoçar no Pub.

Intervenções de banda, dj e sorteios antes, no intervalo e após os jogos

DADO GARDEN GRILL PRAIA DE BELAS:

BRASIL x SUÍÇA

Data: 17/06/2018 – domingo

Telão, almoço e cardápio de petiscos e chope após às 16h

BRASIL X SÉRVIA

Data: 27/06/2018 – quarta-feira

Telão, almoço e cardápio de petiscos e chope após às 15h

Deixe seu comentário: