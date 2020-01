Magazine Dado Dolabella assume namoro com prima, Nina, e procura médico para saber de filhos no futuro

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Dado Dolabella e a prima, Nina. Foto: Reprodução/Instagram Dado Dolabella e a prima, Nina. (Foto: Reprodução/ Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Dado Dolabella assumiu o namoro com a prima Marina Dolabella neste réveillon. Os dois são primos de primeiro grau e já estavam sendo vistos circulando juntos e aos beijos. O namoro é levado a sério pelo ator e cantor, que, de olho no futuro procurou, um médico para fazer uma série de exames. Ele e Nina querem saber se poderão ter filhos saudáveis.

Dado já é pai de três crianças, frutos de relacionamentos diferentes com Viviane Sarahyba, Fabiana Vasconcellos e Juliana Wolter.

Nina é filha do economista Luiz Fernando Dolabella, irmão de Carlos Eduardo, pai do ator, já falecido. A designer e Dado foram criados muito próximos e por causa dele, ela se tornou vegana.

Nina é dona de loja multimarcas colaborativa em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

Dado hoje mora com a mãe, Pepita Rodrigues, numa cobertura triplex, no Alto Leblon, também na Zona Sul, e foi lá que o casal passou o fim de ano com a família e também onde fica a maior parte do tempo. O romance começou no meio do ano passado, quando ela já havia terminado o namoro com um surfista.

Os dois foram bastante criticados por seguidores que não reagiram bem ao ver dois primos namorando.

