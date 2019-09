Dados de contato roubados do Facebook são novamente encontrados na internet

Mais uma vez, o Facebook é o pivô de um novo escândalo de privacidade: agora, foram milhões de números de telefone roubados da base de dados da rede social e foram encontrados em um repositório online.

O vazamento foi revelado pelo site TechCrunch no início da semana, e teoricamente o local onde estas informações estavam expostas já teria sido apagado, mas o CNET descobriu que todas essas informações foram transferidas para um outro diretório online, que pode ser acessado por qualquer pessoa.

O vazamento, que afetou mais de 200 milhões de usuários dos Estados Unidos, Reino Unido e Vietnã, contém não apenas o contato telefônico dos usuários, mas faz a ligação desses telefones a outras informações pessoais, como nome completo, endereço e outros dados disponíveis no perfil da rede social.

Segundo o especialista em segurança Elliott Murray, essas informações foram obtidas através de uma vulnerabilidade na função que permite encontrar o perfil de alguém no Facebook pelo seu número de telefone, mas ainda não se sabe exatamente qual vulnerabilidade foi utilizada para este feito.

Esses dados eram então transferidos para um servidor fora do Facebook, mas, quando a primeira reportagem revelou a existência dele, o servidor onde os dados se encontravam foi tirado do ar, só que logo foi possível encontrá-lo em outro repositório online sem nenhum tipo de exigência de senha para que se acesse esses conteúdos.

De acordo com Murray, é praticamente certeza que que as informações encontradas neste novo servidor são as mesmas do vazamento que ocorreu no início da semana, mas ninguém revelou como esse novo diretório foi encontrado ou quem são os donos desses servidores onde essas informações extraídas do Facebook estão sendo guardadas.

O Facebook não confirmou se o novo achado são os mesmos dados vazados no início da semana, e nem qual é o plano da empresa para evitar que essas informações sejam distribuídas.

Serviço de namoro

O Facebook está lançando seu serviço de paquera nos Estados Unidos, apostando em que seu conhecimento profundo sobre as preferências e hábitos dos usuários ajudará os solteiros a encontrar o amor.

A maior plataforma mundial de mídia social, na qual mais de 200 milhões de usuários se descrevem como solteiros, disse que o Facebook Dating seria lançado nos Estados Unidos quinta-feira, para ajudar os solteiros a iniciar “relacionamentos significativos com base em coisas que eles tenham em comum”.

A companhia disse que esperava que o serviço de adesão opcional desse às pessoas “uma oportunidade de ver como alguém realmente é”, ao permitir que usuários integrem interesses, grupos, eventos e fotos ligados ao seu perfil de Facebook.

O lançamento de uma alternativa controlada pelo Facebook a populares apps de encontros como o Tinder e o Bumble deve causar debate, no entanto, porque a companhia continua a enfrentar preocupações cada vez maiores sobre a maneira pela qual administra os dados de seus usuários.

