O trânsito de veículos está bloqueado desde a noite de segunda-feira no quilômetro 45 da rodovia estadual ERS-122, entre São Vendelino e Farroupilha (Serra Gaúcha). No local, houve queda de barreira ocasionada pelas fortes chuvas que atingiram a região. O Daer acionou a empresa responsável pela manutenção estrada e equipes da autarquia já estão no local para avaliar a situação.