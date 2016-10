Daer bloqueia tráfego da VRS-826 entre Farroupilha e Alto Feliz; confira a situação das rodovias estaduais e federais

O tráfego no km 9,2 da VRS-826, entre as cidades de Farroupilha e Alto Feliz, foi interrompido por causa de rachaduras no pavimento. As fissuras surgiram em decorrência das intensas chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. A rodovia ficará interditada para evitar risco aos usuários até que os problemas sejam corrigidos.

Desde terça-feira (18), a rodovia está sendo monitorada. O bloqueio total ocorreu após as equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) constatarem o aumento dessas rachaduras, mesmo com o término das chuvas. O Daer montou um bloqueio físico no local e na próxima semana será realizada a sinalização vertical informando aos usuários sobre a interrupção.

A opção para viajar entre Alto Feliz e Farroupilha ainda é a pela VRS-826, mas com desvio para a ERS-452, no município de Feliz. Posteriormente, os usuários devem acessar a ERS-122 para chegar a Farroupilha. Para ir de Farroupilha a Alto Feliz é recomendado fazer o trajeto inverso.

Situação das rodovias estaduais

Bloqueio total

ERS-130, km 29 ao 31, Colinas

ERS-129, km 10 ao 12, Venâncio Aires

VRS-811, km 0, Bom Retiro do Sul

VRS-826, km 9,2, entre Farroupilha e Alto Feliz

Bloqueio parcial

RSC-287, saída da ERS-502, localidade de Contenda



Situação das rodovias federais

Bloqueio total

BR-290, km 215, Pantano Grande

BR-116, km 174, Nova Petrópolis

Comentários