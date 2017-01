Daer decreta emergÃªncia para recuperar a rodovia ERS-484 em MaquinÃ©

Os estragos provocados pela forte chuva na ERS-484, em Maquiné, levou o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) a decretar situação de emergência na rodovia. A medida tem por objetivo agilizar a contratação dos serviços de recuperação da estrada, a partir dos próximos dias.

A iniciativa contempla o trecho entre as localidades de Rincão dos Kroeff e Barra do Ouro, onde bueiros foram danificados e parte da pista foi arrastada pela enxurrada. “Os tubos não deram vazão à quantidade de água, que atingiu a estrada com muita força”, detalhou o diretor-geral do Daer, Rogério Uberti. “Já homologamos o decreto e, com isso, poderemos abdicar de licitação para contratar uma empresa para atuar no local, já nos próximos dias.”

A 15ª Superintendência Regional do Daer, de São Francisco de Paula, providenciou a sinalização nos pontos onde houve estreitamento da pista. A recomendação é que os motoristas redobrem o cuidado ao circularem pelo trecho, que não é pavimentado. “Pedimos que fiquem atentos e verifiquem se há água passando sobre a pista antes de seguir adiante”, ressalta o superintendente Carlos André Guarche. “Precisamos que o nível do arroio diminua para que possamos realizar serviços iniciais, até que a empresa contratada entre em definitivo com o serviço de recuperação.”

Comentários