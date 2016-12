Daer intensifica melhorias em rodovia Interpraias para o verÃ£o

Em um dos principais caminhos utilizados pelos veranistas no Litoral Norte, o tempo é favorável para quem espera transitar por asfalto sem buracos e com pintura nova. Esse tem sido o resultado do trabalho de dezenas de servidores do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) que, nas últimas semanas, concentraram as atividades na manutenção da ERS-786, rodovia conhecida como Interpraias.

As patrulhas executam intervenções no trecho de 45 quilômetros entre Tramandaí e Quintão, passando por Salinas, Cidreira e Balneário Pinhal. “Inicialmente, fizemos um diagnóstico completo da situação da rodovia para que pudéssemos identificar os trechos críticos e planejar as ações necessárias”, explica o engenheiro João Batista Rosa de Almeida, que coordena os serviços. “Avançaremos até o final da extensão para dar condições de tráfego aos usuários e, logo após, voltaremos para aplicar outras melhorias”.

Os serviços envolvem desde operações tapa-buracos, substituições de camadas de asfalto e nivelamento de trechos defeituosos, até corte de vegetação, limpeza de canteiros e desobstrução de bueiros, canaletas e sarjetas. O Daer também disponibilizou uma equipe para renovar a sinalização em pontos onde há desgaste da pintura. Para todas essas atividades, o departamento conta com mais de trinta funcionários, e pelo menos, doze máquinas – como patrolas, retroescavadeiras, rolos compactadores e caminhões – vindos de diversas superintendências no interior do estado.

Até agora, cerca de 30 quilômetros passaram por reparos. O secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, vistoriou as obras na sexta-feira (16) e parabenizou os servidores pelo resultado. “Dentro da Operação Verão Para Todos, capitaneada pelo vice-governador José Paulo Cairoli, estabelecemos como meta uma ação muito forte na Interpraias. Agradeço ao Daer por recrutar pessoas comprometidas em transformar completamente essa estrada e garantir a segurança dos usuários”, afirmou.

