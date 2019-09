O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) iniciou a recuperação de uma das principais rodovias da região Sul do RS. A ERS-265 – que liga São Lourenço do Sul a Canguçu – está recebendo serviços de tapa-buracos a restauração nos trechos mais críticos do pavimento. Ao todo, serão investidos mais de R$ 1 milhão nos 85,69 quilômetros da ERS-265.

