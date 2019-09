Daer investirá R$ 1 milhão em obras de melhoria da ERS-265

As obras de recuperação dos mais de 85 quilômetros da ERS-265 iniciaram nesta semana, com investimento de R$ 1 milhão do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. De acordo com o diretor-geral do Daer, Sívori Sarti, a perspectiva é ainda neste mês sanar todos os danos causados pela chuva na rodovia.

A ERS-265 liga São Lourenço do Sul a Canguçu e é uma das principais vias do Estado. Sarti informou que estão sendo feitos serviços de tapa-buracos nos trechos mais danificados. “A nossa atuação irá além das operações tapa-buracos. Iremos refazer as camadas do pavimento nos pontos mais críticos, especialmente nos cinco quilômetros entre Canguçu e a localidade de Herval”, afirmou o diretor. “Entregaremos aos usuários uma rodovia que proporcione um deslocamento seguro”, garantiu.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, explica que “a ERS-265 é fundamental para o escoamento da produção agrícola e o transporte de madeira, além de ser utilizada frequentemente pelos moradores que se deslocam a municípios próximos, como Pelotas”. E afirmou a relevância do investimento. “Sabemos da importância dessa via e iremos proporcionar condições de tráfego com segurança aos usuários”.

