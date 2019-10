Daer lança licitação de mais três estações rodoviárias no Rio Grande do Sul

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – lançou neste mês a licitação para a concessão das rodoviárias de Osório, Bagé e Cruz Alta. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado e a abertura das propostas ocorre em dezembro na Celic (Central de Licitações).

As primeiras propostas abertas serão da rodoviária de Osório, no dia 3 de dezembro. Em seguida, dia 5 de dezembro, serão conhecidas as de Bagé. Por fim, no dia 12, serão abertos os envelopes dos interessados na estação de Cruz Alta.

Os serviços previstos são a exploração de venda de passagens e o despacho de encomendas. Além disso, de acordo com a legislação, outras atividades podem ser exercidas, porém são receitas acessórias que não integram a concessão. A partir da assinatura do contrato de concessão, os vencedores da licitação têm 60 dias para iniciar os trabalhos e 25 anos para prestar o serviço.

Novos terminais em todo o Estado

Com o objetivo de fortalecer o sistema intermunicipal de passageiros, o Daer lançou, desde setembro deste ano, mais de 30 processos licitatórios destinados à concessão de terminais rodoviários. Até o fim de 2019, a expectativa é de que mais de cem estejam em andamento. Ao todo, serão licitados 73 contratos de renovação das concessões e 28 de reabertura das rodoviárias.

Além disso, até 2020 estão programados 114 procedimentos destinados às agências rodoviárias, que devem atender a municípios onde é inviável economicamente a manutenção de um terminal. As unidades serão instaladas em estabelecimentos comerciais, como lojas, lotéricas e farmácias, e vão possibilitar que os usuários comprem as passagens e despachem as encomendas.