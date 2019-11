Futebol D’Alessandro garante seguir jogando em 2020, comenta sobre sondagens e deixa renovação em aberto

Por Redação O Sul * | 21 de novembro de 2019

O camisa 10 tem contratado com o Inter até o fim deste ano Foto: Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Enquanto a permanência em Porto Alegre ainda é definida, o meia do Inter D’Alessandro, pelo menos, deixou claro que vai permanecer jogando futebol em 2020. O argentino já deixou claro que o assunto renovação só será tratado após o fim do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o nome camisa 10 foi ventilado como alvo do Universidad Católica.

Daqui a pouco posso ir mais dois, três anos. Mas posso afirmar que ano que vem vou continuar jogando futebol, porque ainda me dá fome e satisfação. Não imagino hoje acordar um dia e não ir treinar. Me dá até uma tristeza pensar nisso. Tenho muito mais a dar para o Inter. Continuarei jogando. O negócio da renovação é outro assunto. Eu passei para eles que eu vou tomar o tempo para decidir algo que é importante. Não vou decidir agora, vou ir para casa e ouvir o clube”, declarou o meia do Inter.

Ainda, durante a entrevista coletiva, nesta terça-feira, o jogador comentou sobre as sondagens de outros clubes por seu futebol. No Chile, o nome de D’Ale foi repercutido com um suposto interesse da Universidad Católica: “Sempre tem. Óbvio que não trabalho sobre isso, deixo para meu empresário. Sempre tem alguma coisa, mesmo eu tenho contrato. Não vai ser dinheiro que vai me tirar do clube. Isso é óbvio, se não já teria saído do clube no negócio da China. Se eu fosse, teria muito mais dinheiro do que tenho hoje. Minha identificação é muito grande com o clube. Ter ficado 11 anos no Inter não é coisa normal no futebol. E eu falo isso com muito orgulho. Sendo comparado com Rogério (Ceni), com o Fábio, caras quer ficaram mais tempo e ganharam mais que eu.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário