Dallasanta entra no mercado de incorporação residencial com dois condomínios de luxo à beira do Guaíba

Há 18 anos no mercado imobiliário, a Dallasanta, liderada por Rogério Dal Magro, avança no setor com o ingresso da empresa no segmento de incorporação residencial, além dos serviços já realizados de aluguel de imóveis próprios, administração de seus empreendimentos e o modelo Built to Suit, que constrói conforme demanda do locatário. Posicionada como um hub de soluções imobiliárias, a Dallasanta lança dois novos condomínios de luxo na Zona Sul de Porto Alegre.

O empreendimento Acqua, situado no bairro Pedra Redonda, e o condomínio Sirena, localizado na Tristeza, foram planejados para proporcionar a integração de seus moradores ao melhor de Porto Alegre: o Rio Guaíba e a natureza da Zona Sul da capital. Os dois condomínios estão sendo construídos em terrenos às margens do rio, rodeados de áreas verdes, com padrões de construção modernos e sofisticados. As unidades do Acqua e do Sirena são verdadeiros oásis em meio a rotina acelerada de Porto Alegre.

Em formato de residências suspensas, os dez apartamentos do condomínio Sirena possuem arquitetura de estilo contemporâneo com uma ampla fachada envidraçada num projeto moderno com plantas diferenciadas e áreas privativas que variam de 186 m² a 414 m², algumas unidades com coberturas de até 170 m². Os apartamentos têm entre três e cinco suítes, living de dois ou três ambientes com lareira e lavabo, espaço gourmet com churrasqueiras integradas à cozinha, sacadas, unidades com terraço com espera para SPA e vista permanente ao rio.

Já o Acqua fica localizado ao lado do Morro do Sabiá e possui espaço de preservação em frente à área de lazer. São 13 casas exclusivas com áreas entre 431,42 m² e 494,24 m², lareira e espaço gourmet integrado à cozinha. A ampla área social torna-se ainda mais aprazível pelas paredes envidraçadas que garantem a integração à varanda com churrasqueira e pátio externo. Na área íntima, suíte máster com 45m2, terraço e espaço para closet, além de outras duas suítes. No terceiro andar, uma cobertura de 71,90 m2 com terraços e a possibilidade de adaptar o local para ser uma sala ou 4a suíte.

Ambos os empreendimentos têm áreas de lazer que valorizam a proximidade do Rio Guaíba. O Acqua conta um salão de festas integrado a piscina de borda infinita com vista para o Rio. Outra característica que marca os empreendimentos é o investimento na qualidade nos materiais aliada à tecnologia de ponta. Todas as unidades dos condomínios Acqua e Sirena possuem espera para calefação, implantação de sistemas de automação residencial, aspiração central, área técnica para ar condicionado, gerador central para as unidades, sistema de segurança 24h, entre outras facilidades. Nos dois novos condomínios da Dallasanta, os finais de tarde tornam a vida ainda mais agradável.

