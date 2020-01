Celebridades Daltônica, Ana Furtado se emociona ao ver cores pela primeira vez

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Ana Furtado compartilhou o momento com os seguidores. Foto: Reprodução/Instagram Ana Furtado compartilhou o momento com os seguidores. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ana Furtado, que é daltônica (tem redução da capacidade de diferenciar cores), compartilhou um vídeo nas redes sociais no qual consegue enxergar as cores como elas realmente são, graças ao auxílio de óculos especiais. Atualmente, ela curte um período de férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos.

“Oi, gente! Tudo bem? Eu hoje vou dividir com vocês um momento muito especial da minha vida. Para quem não sabe, eu sou daltônica, eu tenho dificuldade de enxergar cores, principalmente o verde, o vermelho e o marrom. E eu descobri um óculos (esse aqui que eu comprei) que vai me fazer ver as cores como elas realmente são. Vai ser, no mínimo, muito emocionante para mim e eu quero dividir esse momento com vocês”, afirmou.

“Bom, chegou a hora de colocar o óculos, eu não sei o que vai ser (risos). Nossa, que incrível que o mundo é! Nossa, vocês veem assim o mundo? Estou chocada! Lindo! É lindo!”, completou Furtado.

