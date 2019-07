Damares Alves fala que mulheres são estupradas pela falta do uso de calcinha

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves relacionou o abuso sexual de meninas com a falta de uso de calcinhas. Segundo a ministra, se tivesse uma fábrica de roupas íntimas na Ilha de Marajó, no Pará, o estupro diminuiria.

“Especialistas chegaram a falar para nós que as meninas lá são exploradas porque elas não têm calcinhas, elas não usam calcinha porque são pobres, nós temos que levar uma fábrica de calcinha para a Ilha do Marajó. Gerar emprego lá e a calcinha sair baratinho para as meninas”. ressaltou Damares sobre o crescimento de registros de abuso na região.

A ministra apresentou o programa Abrace Marajó, no qual tem a intenção de reduzir a exploração sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. Durante sua apresentação, ela falou sobre detalhes da campanha de arrecadar calcinhas “conseguimos um monte”. Além disso, ela comentou que conseguiram até a abertura de uma fábrica de roupas íntimas no arquipélago paraense.

Deixe seu comentário: