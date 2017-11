Dança moderna de Martha Graham tem novas apresentações no Memorial do Rio Grande do Sul

Uma performance da dança moderna de Martha Graham está programada para os dias 09, 10, 16 e 17 de dezembro, a partir das 15h30min, no primeiro andar do Memorial do Rio Grande do Sul, no Centro de Porto Alegre.

A demonstração de Marilice Bastos, que já fez outras apresentações em agosto deste ano na instituição, pretende criar um diálogo da técnica criada no início do século XX com a contemporaneidade, além de propiciar uma conversa com o público sobre a experiência com essa técnica e sua história no RS. A entrada é franca.

Segundo Marilice, a prática de Martha Graham, hoje quase extinta no Brasil, é de extrema importância para a trajetória da dança no Estado. Foi trazida a Porto Alegre pela bailarina e coreógrafa Cecy Frank.

Marilice Bastos aprendeu a técnica com a aluna de Cecy, Nair Moura, e há dois anos ministra aulas com essa prática no Espaço Cultural DCDA, que administra em Porto Alegre. Marilice realizou estudos na UFRGS sobre esse processo e publicou um artigo em 2016 sobre o tema no livro “Escritos da Dança I – Olhares da Dança em Porto Alegre”.

O evento quer contextualizar a dança de Martha Graham na linguagem visual contemporânea, além de reacender esse processo em Porto Alegre e no Brasil. Pretende ainda sugerir a possibilidade de encontro da técnica com a contemporaneidade da dança e a transdisciplinaridade das artes, conferindo a uma apropriação pela cultura brasileira, recriada nessas apresentações, com suas particularidades e autenticidade devidas.

A direção coreográfica é de Victória Milanez, com coreografia de Marilice Bastos. Parte da trilha sonora é composta originalmente por Paulo Dionísio. Fotos de Cintia Bracht.

