Dança suspensa chega à Porto Alegre

Direto da Tailândia, chega uma nova modalidade de dança na BodytechMont’Serrat que vai encantar seus participantes.No Flying Dance, os pés ficam em contato com o chão, embora a movimentação proporcionada pelo elástico preso ao corpo brinca com a sensação de falta de gravidade. A atividade é praticada com os alunos suspensos por meio de elásticos de bungeejump e une leveza, equilíbrio e precisão. Para um exercício divertido com toque lúdico, o Flying Dance é sua melhor opção.

O lançamento da modalidade será no próximo sábado (21/07) às 11h, com a instrutora Joana Cambeses. Nas semanas seguintes, as aulas acontecerão nas terças e quintas às 20h ou nas sextas-feiras às 16h.

