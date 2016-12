Um dançarino que estava se apresentando em teatro em Urus-Martan (Chechênia, Rússia) caiu morto no palco. A plateia, entretanto, achou que a cena fazia parte do espetáculo e gargalhou e aplaudiu o artista. R. Khusainov, de 48 anos, estava apresentando um número de lezginka, tradicional dança chechena, quando passou mal e desmaiou. A morte foi fulminante, de acordo com o “Mirror”.

A confusão para a plateia só aumentou com o fato de a parceira de Khusainov continuar dançando ao redor do morto, sem perceber o que havia realmente acontecido.

Paramédicos foram ao local, mas nada puderam fazer. O dançarino tinha histórico de problema cardíaco.

Comentários