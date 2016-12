Dani Calabresa passa o RÃ©veillon sem Marcelo Adnet e aumentam as suspeitas de fim do casamento

Dani Calabresa vai comemorar a chegada de 2017 sem a companhia do marido, Marcelo Adnet. A informação é do colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”. Os humoristas estão casados desde 2010, mas se evitaram nos bastidores do “Domingão do Faustão”. A comediante embarcou para Orlando (EUA), onde vai passar o Réveillon sem o apresentador.

Dani tem a companhia de Lucas Salles, seu ex-companheiro de “CQC”, e a namorada dele, a produtora Camila Colombo, e de Maíra Perazzo. Em novembro, Adnet não compareceu ao aniversário da mulher.

