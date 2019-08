Daniel Alves marca na estreia, e São Paulo vence o Ceará no Morumbi

Daniel Alves viveu uma tarde mágica neste domingo (18). Daquelas que o menino de Juazeiro-BA um dia sonhou, muito antes de se transformar no jogador com mais títulos na história do futebol (40). Diante de um Morumbi praticamente lotado, vestindo a camisa do clube do coração pela primeira vez, o capitão da seleção brasileira marcou o gol da suada vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Um dia histórico para um dos principais personagens do esporte na atualidade. O lance ainda contou com a participação do espanhol Juanfran, outro estreante pelo Tricolor. O Vozão reclamou de um pênalti (não marcado) de Tiago Volpi em Felippe Cardoso na etapa final

A atuação do São Paulo não foi das melhores, mas a vitória faz o time confirmar o bom momento após a Copa América. São quatro vitórias e um empate desde o reinício da competição, rendimento que coloca o Tricolor na quinta colocação, com 27 pontos (tendo um jogo a menos) – o Santos lidera com 32.

Ceará estaciona

O Ceará tem interrompida a série de duas vitórias consecutivas na competição. O Vozão permanece com 20 pontos, em posição intermediária.

