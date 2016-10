Daniel Craig, o ator que interpreta James Bond nos cinemas, diz que tem o melhor emprego do mundo. Ofereceram a ele 150 milhões de dólares para estrelar os dois novos filmes da série

A novela envolvendo o retorno ou não de Daniel Craig à franquia 007 ganhou um novo capítulo com uma surpreendente resposta do ator que já interpretou o mais famoso espião dos cinemas em quatro filmes.

“Tenho o melhor emprego do mundo interpretando (James) Bond”, disse o ator, em um papo com o público do New Yorker Festival, em Nova York. As informação são do jornal britânico The Guardian. “As coisas que eu tenho que fazer em um filme de Bond e tipo de trabalho que faço, não há outro emprego como esse.”

Estima-se que Craig vai atuar em pelo menos mais dois filmes da franquia, após ter supostamente recebido uma proposta de 150 milhões de dólares para continuar no papel.

