Daniel Craig recebe oferta de 150 milhões de dólares para voltar a viver James Bond

Daniel Craig jurou de pés juntos que não voltaria ao terno de James Bond. Mas tudo pode mudar. Segundo o tabloide RadarOnline, o estúdio Sony estaria oferecendo 150 milhões de dólares (aproximadamente 490 milhões de reais) ao ator para encarnar o personagem em mais dois filmes da saga. “O estúdio está desesperado para segurá-lo enquanto eles procuram um sucessor mais jovem de longo prazo”, disse uma fonte da Sony ao site.

Craig já disse publicamente que não deseja voltar ao papel do famoso espião, que já interpretou em quatro filmes. Ele chegou a recusar uma oferta anterior – e menor – de 270 milhões de reais.

Nos últimos meses, muitos nomes surgiram como possíveis substitutos, como Idris Elba, Tom Hiddleston e Michael Fassbender, mas ninguém foi confirmado pelo estúdio. “Eles querem gravar mais dois filmes, de preferência com Daniel como 007, antes que ele passe o bastão para outra pessoa para um terceiro filme que marcará o início de uma nova era”, declarou a fonte ao RadarOnline.

A franquia 007 é uma das mais rentáveis da Sony. Somente o último filme de Craig como Bond, “007 contra Spectre”, arrecadou mais de 880 milhões de dólares mundialmente, e os quatro filmes com ele como protagonista arrecadaram, no total, mais de 3,1 bilhões de dólares no mundo todo.

