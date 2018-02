Daniel Debiagi lança música com o cantor pernambucano Almério

Já está disponível em todas as plataformas digitais, desde 06 de fevereiro, a canção “Homem de Bem” do cantor e compositor gaúcho Daniel Debiagi.

A música tem produção de Marisa Rotenberg e a participação do cantor pernambucano Almério, numa ponte Recife-Porto Alegre!

“Homem de Bem” é o single escolhido para anunciar o novo trabalho do músico, seu primeiro CD autoral intitulado “Sem chover em teus olhos”, que deve ser lançado entre março e abril. Em 2013, Daniel Debiagi lançou o EP Drama-Flor, no ano de 2015, foi vencedor do Festival da Canção Francesa em Porto Alegre e vice-campeão na etapa nacional no Rio de Janeiro. Almério tem dois discos lançados, o mais recente – “Desempena”- pelo selo Natura Musical.

Participam da faixa os músicos Fernando Sessé (percussão e efeitos), Diego Banega (baixo) e Guiza Ribeiro (guitarra e violões).

O Lyric Vídeo pode ser conferido no link: https://www.youtube.com/watch?v=Id9YUBVhqHs

