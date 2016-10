Daniel relembra que viveu paixão platônica por Eliana durante anos

Após cinco anos sem lançar nenhum álbum de inéditas, Daniel foi do programa “The noite”, do SBT, para promover o novo trabalho. Durante o papo com Danilo Gentili, porém, chamou a atenção do público quando o sertanejo afirmou que já foi apaixonado pela apresentadora Eliana.

“Essa boca ai, você já beijou?”, pergunta Danilo. Daniel nega e diz: “Falando sério, acho que dei um beijo roubado nela”.

Em seguida, o cantor explica como aconteceu a paixão pela apresentadora da emissora.

“Conheci a Eliana quando ela era da Patotinha e a gente fazia a preliminar dos shows delas. Era uma paixão platônica, ela não sabia que eu gostava dela. Foi saber agora, na biografia”, disse em entrevista para Danilo Gentili.

O assunto não é segredo e apareceu na biografia do sertanejo, “Daniel — Minha estrada”, publicada em 2014, que é narrada em primeira pessoa e retrata sua vida pessoal e artística.

“Eu era louco pela Eliana, tinha uma quedinha por ela. Na verdade, uma quedona. A Eliana era especial. Mas a gente nunca chegou a ter nada. Sempre bateu na trave”, admitiu o cantor. Hoje, cada um leva a sua vida, e continuamos muito amigos. Vivemos uma história de trabalho juntos, passamos por dificuldades parecidas, dificuldades de artista em início de carreira, na estrada, com poucos recursos. Sei o quanto a Eliana batalhou para chegar aonde chegou e, por isso, tenho um imenso carinho por ela”, diz um trecho da obra.

