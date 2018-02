Daniela Mercury agita a praia de Torres com show gratuito. Ela vem a convite do Sistema Fecomércio-RS/Sesc para integrar a final estadual do Circuito Verão Sesc de Esportes 2018

Na noite de 3 de março, a Praia dos Moles, em Torres, vai se agitar com a cantora Daniela Mercury. A atração é convidada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc para integrar a final estadual do Circuito Verão Sesc de Esportes 2018, que estará ocorrendo durante o final de semana no município. O show é aberto à comunidade e inicia às 21h, na Praça da SAPT (Av. Beira Mar, s/n). Os jogos da final do Circuito Verão Sesc de Esportes devem envolver 2,5 mil participantes de todo Estado. Mais informações em https://www.sesc-rs.com.br/circuito/.

