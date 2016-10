Daniela Mercury se declara para a mulher em aniversário de casamento

Daniela Mercury comemora três anos de casamento com Malu Verçosa nesta quarta-feira, 12. Para marcar a data, a cantora baiana compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto com a mulher e se declarou em texto na legenda. “Hoje completamos 3 anos do nosso casamento no civil! Um dia muito especial para a nossa família!”, escreveu ela.

Em entrevista recente, para falar sobre preconceito e intolerância, a jornalista Malu Verçosa disse que atribui os fortes ataques a mulheres homossexuais nas redes a falta de igualdade de gênero. “O machismo é a pior doença social do Brasil hoje. É por parte dos homens contra as mulheres e também das mulheres contra as mulheres. Somos criados e educados de uma maneira que o machismo fica entranhado dentro da gente e temos que nos policiar para não agir dessa forma”, afirma.

Comentários