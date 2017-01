O destino era Nova York, mas um imprevisto fez com que o casal de atores André Gonçalves e Danielle Winits comemorassem a chegada de 2017 em pleno voo. A atriz compartilhou um vídeo da contagem regressiva coletiva em seu perfil no Instagram.

“Fazendo do limão limonada. Sendo feliz pelo caminho. Uma hora nóis chega”, escreveu a loira, que aparece no vídeo também acompanhada do filho mais novo, Guy. O grupo acabou passando a noite em Manaus (AM).

