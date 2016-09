Danilo Fernandes diz que vitória sobre o Santos foi um alívio para o Inter

O goleiro Danilo Fernandes reconhece que a vitória sobre o Santos por 2 a 1 foi um grande alívio para o grupo de jogadores do Inter, que ficou 14 rodadas computando empates e derrotas no Campeonato Brasileiro. A situação do time na competição ainda é muito ruim, o risco de rebaixamento é concreto, mas ao menos a vitória veio e já serviu para tirar o clube da zona da degola.

“Nós precisávamos vencer. O vestiário fica mais leve, o ambiente é legal. Todo mundo parece que descarregou um peso que havia nas costas. Estava todo mundo ansioso pela vitória no Brasileirão. É muito bom vencer, mas acabou. A comemoração ficou para trás. Já acordamos pensando no Atlético-PR. É outro jogo. Outra guerra que precisamos vencer, porque a situação ainda não está legal. Precisamos subir na tabela “, disse o goleiro.

O Inter é 15º colocado, com 27 pontos, mesma pontuação do Figueirense, o 17º, que está, no momento, entre os quatro rebaixados, mas o Inter tem vantagem pelos critérios de desempate.

