Dany Bananinha, grávida pela primeira vez, anuncia sexo do bebê

Dany Bananinha, conhecida por seu trabalho de assistente de palco no “Caldeirão do Huck”, revelou nesta segunda-feira (21), o sexo do bebê que espera. Ela anunciou há uma semana que está grávida pela primeira vez. “É menina. Eu e o meu namorado, o papai Pedro, estamos felizes”, disse ela ao compartilhar a foto de pés de bebê dentro de um sapato de adulto rosa.

A gestação ainda é recente, mas Dany contou que fez um exame específico que permite saber o sexo do bebê a partir da nona semana. “Consegui ver o sexo e ver o mais importante, a saúde da baby! Está tudo bem, graças a Deus. Que Deus proteja nossa união, minha família e que sejamos felizes!”, comentou ela, agradecendo o carinho dos seguidores.

Na semana passada, Dany anunciou que estava grávida e disse que não tinha planejado. Aos 42 anos de idade, ela acreditava que engravidar naturalmente seria mais difícil e já estava pensando em congelar os óvulos para preservar a fertilidade.

Nos stories do Instagram, a assistente de palco falou sobre a repercussão da gravidez e se mostrou triste com o fato de a notícia ter ‘vazado’ na imprensa antes de seu anúncio.

“Eu realmente não ia falar agora. Ia ser dito em primeira mão no Caldeirão. Ia esperar também chegar nos três meses. Mas, infelizmente, algum amigo não conseguiu segurar a língua e vazou de alguma forma”, contou.