Das estampas florais ao dourado: Intuição aposta em peças versáteis para Natal e Reveillon

As festas de final de ano estão chegando e trazem com elas aquela velha dúvida feminina: “o que vestir?”.

A estilista da marca Intuição, Sandra de Lio, destaca alguns pontos que devem ser observados no momento de escolher a roupa para o e o Ano Novo. “É fundamental observar o clima do local onde as comemorações acontecerão. Se for praia, é melhor investir em roupas mais leves, com tecidos fluídos. Se for Serra, uma malha ou tricot são a melhor opção”, avalia.

É importante saber também como será a festividade. “Algumas celebrações são mais informais, outras requintadas. Em ambos os casos, o que nunca pode ser deixado de lado, é o estilo, a personalidade de quem veste”, afirma.

Sobre cores, a estilista é categórica: “tem que ser a que agrada a pessoa”. Sandra de Lio destaca que no Ano Novo, por exemplo, muitas pessoas gostam de vestir branco, mas já não é mais uma exigência. “Estampas florais, cores marcantes e os clássicos prata e dourado também aparecem muito nas celebrações de final de ano. Mas o branco ainda é a cor que rege as entradas de ano porque as pessoas acreditam que ele representa a paz. E paz é o que nós queremos”.

