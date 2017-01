Das seis apostas sorteadas pela Mega-Sena da Virada, uma foi feita em um pequeno município gaúcho.

Fundado em 1995, com uma economia 80% baseada no agronegócio e pouco acostumado a grandes movimentações, o pequeno município gaúcho de Fazenda Vilanova, no Vale do Taquari (a menos de 100 quilômetros de Porto Alegre), passou a atrair a atenção dos gaúchos desde a noite de sábado.

Imprensa, apostadores e curiosos em geral querem saber qual dos os 4 mil habitantes da cidade foi o apostador que registrou na casa lotérica local um dos seis jogos que dividiram o prêmio principal da Mega-Sena da Virada, façanha que renderá ao felizardo mais de 35 milhões de reais.

Não está descartada a hipótese de que o apostador seja um forasteiro, pois a agência autorizada da Caixa Econômica Federal onde foi feita a aposta fica próxima à rodovia BR-386, que entrecorta a cidade e por onde costuma circular muita gente de fora.

Os demais contemplados são de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e Trizidela do Vale (MA). As dezenas sorteadas foram 05, 11, 22, 24, 51 e 53.

