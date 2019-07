Datas de início de novos voos regionais no RS devem ser anunciados nesta quinta

As datas de início dos novos voos regionais comerciais no Rio Grande do Sul serão anunciados, nesta quinta-feira (25), no Palácio do Piratini.

O evento ocorrerá às 10h e terá a presença do governador Eduardo Leite. Além dele, estarão na ocasião o presidente da Gol Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff, o presidente da Two Flex, Rui Aquino e o presidente da Frente Parlamentar da Aviação Civil Regional na Assembleia, deputado Frederico.

Nas operações, estão inclusos seis municípios do interior, que devem passar a ter ligação mais rápida com a capital por meio de transporte aéreo. Os municípios contemplados serão: Rio Grande, Santa Rosa, Bagé, Santana do Livramento, São Borja e Passo Fundo.

