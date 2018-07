Datena abandona candidatura ao Senado

O apresentador José Luiz Datena anunciou nesta segunda (9) que desistiu de disputar a vaga de senador por São Paulo. Após ter se licenciado da apresentação do programa “Brasil Urgente”, ele voltou ao posto. “Conversei com minha família, com Deus, com poucos amigos, ouvi muitas opiniões do povo na rua e achei que ainda não era a hora”, disse o apresentador. Ele concorreria pelo DEM.

