Datena tenta ir para o Senado

Datena definirá nesta semana seu rumo na política. Um dos últimos empecilhos é o contrato atualmente vigente com a Band. Em negociação com a emissora, o apresentador quer evitar a rescisão. No que depender do âncora, ele volta a comandar um programa mesmo no caso de ser eleito senador. Caso decida de fato concorrer às eleições, Datena já não estará no ar partir deste domingo.

