DAVERA Arte & Cultura promove exposição Arte das Personalidades no Sheraton Porto Alegre Hotel

O Sheraton Porto Alegre Hotel recebe, no dia 05 de junho, a exposição Arte das Personalidades Davera. A mostra coletiva, que conta com a curadoria de Vera de Nonohay Schneider, apresenta telas produzidas por 20 personalidades gaúchas que não possuem nas artes plásticas suas atividades profissionais. O resultado da venda das obras será integralmente revertido para a Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio, que atende 1,4 mil crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social.

Entre os participantes da exposição estão representantes ilustres das mais variadas áreas, como a escritora Ana Mottin, a decoradora Maria Cecília Sperb, o hair stylist Marlus Lisboa, o professor Dado Schneider e as empresárias Iara Satt e Maria Thereza D. Bastide. Cada um recebeu um kit contendo uma tela de 50cm por 50cm, pincel e tintas para a produção de suas pinturas. Os artistas Britto Velho, Clara Pechansky, Frantz e Victor Nievas estiveram à disposição para orientação e apoio aos participantes na execução de seus trabalhos.

O evento acontece no dia 05 de junho, às 19h30min, no quarto andar do Sheraton Porto Alegre Hotel.

