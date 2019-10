David Braz avalia empate com o Flamengo: “Não esperávamos que não fôssemos conseguir fazer nosso jogo”

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (03), o zagueiro do Grêmio, David Braz, falou sobre a partida dessa quarta-feira (02) contra o Flamengo, em que o Tricolor empatou na Arena, em Porto Alegre.

Ele destacou a qualidade do time Carioca e falou sobre a dificuldade do Grêmio principalmente no primeiro tempo da partida, válida pela semifinal da Libertadores. “Sabíamos que eles viriam para tentar envolver, eles vêm em um bom momento, trabalhando isso no Brasileiro também. Só não esperava que não conseguiríamos fazer o nosso jogo”, disse.

O zagueiro falou que, após o primeiro tempo, houve cobrança para mostrar melhores resultados na segunda etapa do jogo. “Foi cobrado desde o intervalo que a gente não fez o nosso jogo, não conseguimos criar como vínhamos fazendo, e com certeza isso será cobrado nos próximos jogos”, afirmou.

Perguntado sobre o resultado, o zagueiro disse que o grupo não ficou contente. “Ninguém ficou contente com o empate, queríamos a vitória. Ficamos bastante chateados com o nosso primeiro tempo, fomos bastante cobrados”, relembrou.

Questionado sobre a lesão de Arrascaeta, ele frisou que outros componentes do grupo podem se destacar. “[Arrascaeta] É um jogador de muita qualidade, um dos melhores jogadores no país. Mas o Flamengo tem outros jogadores que podem decidir”, avaliou. O jogo dessa quarta foi polêmico, envolvendo alguns lances tensos. Sobre o gol marcado pelo Grêmio, David disse que quem decide parar o jogo é o juiz. “No calor do jogo ninguém percebeu que o Filipe Luís estava no chão. Quando percebi foi logo depois da comemoração do gol”, explicou. Grêmio e Flamengo voltam a se enfrentar no dia 23 de outubro, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após os 90min de jogo, conheceremos o finalista da Copa Libertadores da América 2019.

