David Braz realiza exames no Grêmio e tem primeiro contato com novos companheiros

Em meio a preparação para a disputa do confronto contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, a quarta-feira no Grêmio esteve marcada pela presença de um novo jogador. O zagueiro David Braz chegou a capital nesta manhã para realizar exames e já teve o primeiro contato com os futuros companheiros.

Os detalhes da recepção foram divulgados pelo atacante, Alisson, durante entrevista coletiva: “David já chegou de manhã, já brincou conosco. É um cara que também parece ser um líder.”

A direção gremista fechou a contratação do defensor no inicio de maio. Para trazer Braz, que estava na Turquia, o Grêmio aceitou negociar Marinho junto ao Santos, clube que detinha os direitos do zagueiro. Mesmo com a contratação, o jogador só poderá passar a atuar com a camisa tricolor em julho, depois da Copa América, por conta dos trâmites burocráticos da janela de transferências.

Aos 31 anos, David tem em seu currículo passagens por Palmeiras, clube que o revelou, Flamengo, Vitória e Santos, onde teve grande destaque durante suas duas passagens, sendo na última, por quatros defendendo a zaga santista. Na Turquia desde agosto do ano passado, soma 29 jogos e dois gols marcados.

