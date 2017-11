David Cassidy, da “Família Do, Ré, Mi”, morre aos 67 anos

O cantor e cantor americano David Cassidy, ídolo juvenil da década de 1970, morreu nesta terça-feira (21), aos 67 anos, após ter sido internado na semana passada em um hospital de Fort Lauderdale, na Flórida. Ele ficou famoso na série “A família Dó Ré Mi”, na qual atuou entre 1970 e 1974, ao interpretar o papel de Keith Partridge.

“Em nome da família Cassidy, anunciamos com grande tristeza o falecimento do nosso querido pai, tio e irmão David Cassidy”, afirmou em comunicado reproduzido pela mídia americana, sua representante, Jo-Ann Geffen.

Segundo a revista “People”, Cassidy “morreu rodeado por aqueles que amava”. Entre 1970 e 1974, Cassidy se tornou um dos maiores ídolos teen dos Estados Unidos, ao estrelar a série “A família Dó Ré Mi”.

“Estava em negação, mas parte de mim sempre soube que isso iria acontecer”, disse Cassidy à People, em fevereiro, ao anunciar a demência, doença que também atacou sua mãe. “Quero amar. Quero aproveitar a vida”, afirmou. Cassidy teve problemas com álcool e dívidas nos últimos anos. Chegou a leiloar sua casa em 2015. Entre 2010 e 2014, foi preso três vezes por dirigir alcoolizado.

Na música, fez sucesso com os hits “I think I love you” e “Cherish”. David Cassidy nasceu em Nova Iorque, filho do ator Jack Cassidy com a atriz Evelyn Ward. Seus pais viajavam com frequência e ele ficou muitos anos morando com os avós em West Orange, Nova Jersey. Em 1956 seus pais se divorciaram.

Ainda em 1956, seu pai casou com a atriz Shirley Jones, com quem contracenou na “Família Do, Ré, Mi”. Após 50 anos de carreira, Cassidy anunciou o fim de sua carreira em fevereiro de 2017, por motivos de saúde.

