De acordo com jornal, Destiny’s Child deve retornar com turnê e novas músicas!

Segundo o The Sun, parece que Beyoncé está planejando o retorno de Destiny’s Child para 2020. A volta do grupo seria uma forma de comemorar os 20 anos de sua última formação, composta por Michelle Williams, Kelly Rowland e a Queen B.

De acordo com o jornal, a cantora quer que o retorno seja marcado pela gravação de músicas novas, além de uma turnê que passaria pelos Estados Unidos e Europa. Uma fonte disse o seguinte: “Beyoncé quer desesperadamente as garotas de volta com ela nos estúdios e ela não consegue pensar em um momento melhor que 2020, quando vão ser marcadas duas décadas de uma das maiores girlbands do mundo. Ela viu o sucesso da turnê das Spice Girl e quer replicar isso, mas de um jeito muito maior e melhor”.

O informante ainda revelou que os shows incluiriam tanto os lançamentos, quanto os sucessos já consagrados do grupo. Com hits como “Survivor”, o trio anunciou sua separação em 2005. Desde então, as artistas seguiram fazendo sucesso no mundo da música em carreiras solo.

Por enquanto, nenhuma delas falou sobre o possível retorno.

Deixe seu comentário: