De acordo com pesquisa Ibope, reprovação do governo Bolsonaro aumentou no país

A Pesquisa Ibope divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) na tarde desta quinta-feira (27), mostra que a popularidade do governo do presidente Jair Bolsonaro caiu em relação ao mês de abril. Pessoas que avaliam o governo como ruim ou péssimo subiu de 27% para 32% em junho, já as pessoas que avaliam como ótimo ou bom caiu de 35% para 32%. A maneira como Bolsonaro governa também foi desaprovada por 48% dos entrevistados, anteriormente eram 40%. Entre os que aprovam a gestão, o percentual caiu de 51% para 46%. A confiança no presidente também registrou baixa de 51% para 45%.

O publico que mais desaprova o presidente são as mulheres das regiões Norte/Centro-Oeste e Nordeste. Na região Sul do país a popularidade de Bolsonaro se manteve com 52%.

Quando a pesquisa comparou o governo Bolsonaro com o de Temer, 47% apontaram que houve melhora.

A pesquisa CNI-Ibope do segundo trimestre de 2019 foi realizada entre 20 e 26 de junho, com 2 mil pessoas em 126 municípios.

