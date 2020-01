Celebridades De biquíni, Iza mostra cabelo natural e comemora: “Crescendo”

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Esta não é a primeira vez que a cantora mostra as madeixas naturais. Foto: Reprodução/Instagram/Stories Esta não é a primeira vez que a cantora mostra as madeixas naturais. (Foto: Reprodução/Instagram/Stories) Foto: Reprodução/Instagram/Stories

Iza aproveitou esta quinta-feira (23) para aparecer de biquíni e mostrar o comprimento dos cabelos naturais em vídeo no Instagram Stories. “Crescendo”, comemorou.

Esta não é a primeira vez que a cantora mostra as madeixas naturais. Recentemente, Iza exibiu a evolução dos fios sem a trança, na Jamaica. “Natural hair, dont care”, escreveu a artista, que na tradução para o português “Cabelo natural, não se importe”.

No fim do ano, a artista chamou atenção dos fãs após aparecer pela primeira vez sem as tranças no “Melhores do Ano” do Domingão do Faustão. “Isso aqui são quatro anos de transição. Por isso, meninas que estão fazendo transição, não desistam. Vale muito a pena”, disse a cantora na ocasião.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário