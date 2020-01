Celebridades De biquíni, Renata Fan cumpre promessa e faz pedido: “Não critiquem, não sou malhada”

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Em seguida, Renata contou não gostar de postar fotos exibindo o corpo. Foto: Reprodução/Instagram Em seguida, Renata contou não gostar de postar fotos exibindo o corpo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Renata Fan usou o Instagram nesta segunda-feira (27) para mostrar que tem palavra. A apresentadora prometeu que compartilharia um clique de biquíni caso ganhasse a aposta.

“Meu fanatismo pelo Inter acaba comigo! Minha culpa em ter prometido uma foto de biquíni se o Colorado ganhasse a Copinha! Ganhou e do Grêmio!”, explicou na legenda da postagem.

Em seguida, Renata contou não gostar de postar fotos exibindo o corpo: “Atila Abreu vc sabe que não postei nenhuma foto assim durante as férias e não queria, mesmo! Desnecessário! Mas, minha palavra tem peso! Promessa cumprida, viu Denilson !!!! Vou me arrepender pelo resto do ano, mas, promessa é algo relevante! Vou ficar quieta quando o assunto é ‘incentivar meu time do coração’, a partir de agora, rsrsrs!!!”.

E, por fim, a apresentadora fez um apelo: “Por favor, não critiquem, não sou malhada, vou pouco a academia e gosto bem mais do meu rosto do que do corpo! Dá para deletar este post depois de 24h?!”.

Nos comentários, os fãs não deixaram de observar a boa forma da loira. “Eita que corpinho sarado”, disse um. “A mulher consegue ultrapassar os limites da beleza”, acrescentou outra.

No entanto, outros apontaram que a foto tenha sido editada: “A madeira atrás ficou torta, entregou o Photoshop”, disse uma. “Foto ficou top, mas as tábuas estão tortas kk”, observou mais um. “E esse chão torto?”, disparou mais um.

