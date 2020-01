Porto Alegre De cada três placas instaladas nas vias da Capital, uma é danificada.

7 de janeiro de 2020

O balanço do vandalismo na sinalização viária da cidade representou um gasto de R$ 235 mil para a Prefeitura em 2019. De cada três placas de sinalização instaladas nas vias da Capital, uma é danificada. Esta tem sido a maior preocupação para a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) em razão dos riscos de acidentes para condutores e pedestres. Os danos de reposição atingiram também as paradas de ônibus e semáforos, com furtos de fios, luminárias e outros equipamentos.

O gerente do Mobiliário e Sinalização da EPTC, Abaete Torres, lamenta os constantes atos de vandalismo. “Claro que os gastos financeiros são importantes na cidade. É um custo para toda a população, verba que poderia ser investida de outra forma, na implantação de mais equipamentos, por exemplo. Mas os riscos de acidentes aumentam para todos. Esta realidade é lamentável e ficamos na expectativa de uma maior colaboração das pessoas para que isto deixe de acontecer”, enfatiza.

Através de imagens de câmeras na cidade, a EPTC tem encaminhado os fatos para a área policial. Denúncias sobre vandalismo podem ser feitas pelo fone 156.

